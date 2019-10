Más menús facturados que asistentes a una comida para inaugurar el centro de alzheimer de Onda

Las declaraciones de los ex asesores de la Subdelegación del Gobierno de Castellón se centran en una comida del 8 de marzo de 2010, para inaugurar el centro de Alzheimer de Onda. La Magistrada del caso trata de esclarecer el motivo por el que figuraban como asistentes políticos, que no acudieron a la celebración, pero cuyo gasto en el menú se incluyó en la factura.

Radio Castellón Cadena SER ha tenido acceso a la declaración de los ex asesores de la Subdelegación del Gobierno, que ejercieron el cargo entre los años 2007 y 2011, y que han declarado por el caso en el que se investiga presuntas irregularidades por el pago de facturas falsas valoradas en 1 millón de euros. Hoy está previsto que se reanuden las declaraciones a las 10 de la mañana.

El pasado 25 de septiembre declararon tres ex asesores como testigos. Las preguntas de la magistrada se centraron en una comida, que se celebró el 8 de marzo del año 2010, con motivo de la inauguración del centro de Alzheimer de Onda. Un acto al que asistió la Ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que no acudió a la comida, pero sí constaba como asistente en la factura de restauración. Un hecho, que también se repitió con representantes de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, que no asistieron a la comida, pero también constaban como asistentes. Los ex asesores aseguraron en su declaración que desconocían el motivo por el que se produjo esta situación. A su ves, aseguraron que en ocasiones el subdelegado debía firmar torres de documentos.

Cabe recordar, que el juez que instruye el caso Subdelegación ha pedido un informe detallado a Hacienda sobre los gastos irregulares de los años investigados, entre 2007 y 2017, según ha podido saber Radio Castellón. La causa se centra en 34 personas investigadas, entre ellas funcionarios, empresarios y los dos ex subdelegados. El juez instructor, en un auto dictado, ha acordado prorrogar la declaración de complejidad de la causa y el plazo de instrucción otros 18 meses, concretamente hasta el 6 de noviembre de 2020.