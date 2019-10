El Colegio de Arquitectos pide mayor control en las obras que se ejecuten en edificios antiguos

El informe preliminar de la investigación judicial que se lleva a cabo para dilucidar qué provocó el incendio de La Laguna apunta, como posible origen del accidente, a las obras de impermeabilización que se estaban llevando a cabo en la cubierta del inmueble. Las reacciones no se han hecho esperar y se ha reavivado el debate sobre las medidas de seguridad en este tipo de edificaciones antiguas en Canarias. Al respecto, el decano del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife, Argeo Semán, ha sido claro: cualquier tipo de intervención en inmuebles tan antiguos, es necesaria la supervisión de un arquitecto. "Al igual que no hay que auto medicarse no se debe edificar o realizar este tipo de intervenciones que pueden afectar a los edificios. Recurramos a los profesionales", señaló Semán.

El Ateneo de San Cristóbal de La Laguna es una institución cultural privada fundada en 1904. El edificio, sin embargo, es más longevo: data del siglo XVIII y se respetó su estructura original en una remodelación integral en 1990. Ubicado en pleno corazón del casco histórico de La Laguna, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, contaba con un amplio salón de actos, sala de exposiciones y una biblioteca. El Ateneo de La Laguna es mucho más que un edificio. Fundado en noviembre de 1904 con el poeta José Hernández Amador como primer presidente, el Ateneo lagunero aglutinó durante décadas a los intelectuales de todo el archipiélago y también como espacio de significación política. Entre sus fundadores destacan Adolfo Cabrera Pinto, Francisco González Díaz y Benito Pérez Armas. La apuesta por la literatura, especialmente la poesía, ha motivado que incluso toda una generación de escritores sea conocida como la Generación del Ateneo o de la Universidad de La Laguna, destacando, entre ellos, Alfonso García- Ramos, Arturo Maccanti y pintores de la talla de Pedro González y Manolo Sánchez.