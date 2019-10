La primera autoridad de la ciudad vuelve a asistir a la misa de la Patrona

Es el Día del Rosario, el día de la patrona, que este año no es festivo en A Coruña. La alcaldesa Inés Rey asistirá a la misa solemne rompiendo con la práctica instituida por la Marea Atlántica que optó por la no asistencia a actos religiosos del Alcalde y sus concejales al ser España un estado aconfesional. Rey no asistirá a la procesión posterior, desde el Concello no se ha notificado si lo harán otros concejales socialistas.

La portavoz del Partido Popular, Beatriz Mato, también asistirá a la misa aunque probablemente no a la procesión, según fuentes de su partido. Sí lo harán Antonio Deus y Nazareth Cendán. La concejala de Ciudadanos, Mónica Martínez, asistirá a los dos actos, misa y procesión que se desarrollarán este mediodía en A Coruña. No acudirán a los actos ni los concejales de la Marea ni los del BNG al considerar que los actos de confesiones religiosas deben separarse de la actividad institucional.

Cabe recordar que el Rosario será festivo el año próximo por decisión del gobierno local socialista después de que Carlos Negreira destinara los festivos locales al San Juan y el Martes de Entroido. Una práctica que continuó la Marea que además declaró festivo el 8M cuando la Xunta declaró el San Juan festivo autonómico. El 8M de 2020 cae en domingo, o sea que el dilema quedará para 2021.