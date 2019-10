"Merecimos ganar y no sufrir"

Razonablemente satisfecho acabó Andrés García Tébar con el partido de su equipo ante el San Roque de Lepe. Los xerecistas al final, sufrieron para cerrar el encuentro por un penalti de Adri “que no lo es, eso es lo que me dice mi jugador, que el balón le pegó en la cara y, por tanto no fue penalti”.

El técnico recuerda que “teníamos el partido totalmente controlado y estábamos por debajo en cuanto a resultado si tenemos en cuenta el fútbol que estábamos ofreciendo, las ocasiones que no acertamos y el dominio. Creo que no debimos sufrir en esos minutos. No tuvieron apenas ocasiones y eso dice mucho de lo bien que hemos trabajado a nivel defensivo”.

Para García Tébar el partido estuvo igualado al principio, “no tuvimos el control del juego en la medida deseada”, pero luego el equipo fue mejorando con el paso de los minutos y defiende que “el San Roque me parece un buen equipo, lo que pasa es que nosotros hacemos un poco pequeños a los rivales con nuestro fútbol. De todos modos, merecimos irnos al descanso con ventaja. Si hubo alguien destacado en el San Roque fue su portero. En la segunda mitad salimos con una mejor dinámica, mejoramos, controlamos más y tuvimos más ocasiones, aunque necesitamos muchas para hacer gol”.