Un virus secuestra a Jerez

No es el título de una novela de ciencia ficción es la actualidad informática en Jerez.

Que el quinto Ayuntamiento andaluz por población presente tal vulnerabilidad informática es para hacerlo mirar.

Nuestros datos están en manos de vete tú a saber quién y vete tú a saber para qué, esperemos no tener sorpresas desagradables.

Traer a miembros del CNI para que investiguen lo que ha pasado me parece razonable, siempre y cuando aprendamos para que no se vuelva a repetir, cualquiera puede ser víctima de un hacker, pero que un Ayuntamiento como el de Jerez, no invierta en proteger sus sistemas informáticos es de traca, sres míos, que estamos hablando de datos delicados, que a día de hoy estamos vendidos en cualquier parte del mundo.

Sra Alcaldesa, Jerez necesita inversión en muchos sectores, entre ellos los sistemas informáticos. No podemos permitir que estemos protegidos por un antivirus gratuito, los sistemas informáticos necesitan estar siempre actualizados, cualquier fallo arruina el trabajo de muchas horas, de muchos años y pone en peligro la seguridad de toda una ciudad. No puede 'parchear' en inversión y es lo que lleva haciendo ya 4 años, esperemos no tener que lamentar daños.