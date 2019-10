CTM Belcón Jerez femenino debuta en liga con victoria

El equipo femenino de División de Honor nacional en su debut, en casa y en la liga, ha logrado este fin de semana su primera victoria frente a un duro rival como el CTM Sevilla- Cártama. Los hispalenses alinearon a Mari Carmen Aniceto, Hydalynn Alexa Zapata y Abril González. Y de los locales Rosalia Flor, Mercedes Fernández Gainza y Anastassiya Lavrova.

El duelo de extranjeras dio el primer punto a los jerezanos ya que Anastassiya se impuso por un parcial de 3-0 a la jugadora sudamericana. Rosalia Flor dio el segundo punto imponiéndose en un duelo muy emocionante a Mari Carmen Aniceto por 3-2 y Mercedes conseguía el tercero ganándole con autoridad a Abril González3-0. Tras esto Zapata daba el primer punto a las sevillanas al imponerse a Rosalia Flor. Anastassi ya daba la primera victoria al equipo jerezano al conseguir el cuarto punto, imponiéndose a Abril González por un rotundo 3-0 y Mercedes hizo lo propio con Mari Carmen Aniceto venciendo por 3-0, colocando el 5-1 final. Buen comienzo de liga del equipo femenino.

El equipo de primera Nacional masculino no corrió la misma suerte cediendo en su segundo partido de liga por un ajustado 4-2, frente al CLUB FIRGONG de las Palmas de Gran Canaria. Zea y Fabra consiguieron los puntos locales y Cordero rozó mandar al equipo al punto de desempate, pero sin suerte en los puntos claves, terminó cediendo sus dos partidos.

El equipo de tercera se posiciona en los puestos altos de la clasificación al conseguir su segunda victoria consecutiva. José Manuel Caro, Sergio López y Fran Flor cosecharon una importante victoria a domicilio frente al Portuense por 5-1, demostrando el gran momento de los jerezanos.

El equipo de veteranos de súper sumó su primera victoria en casa como local frente al CTM DOS HERMANAS. Sebastián Guerrero, Curro Bermejo y Paco Flor dieron una alegria a los aficionados de Pío XII imponiéndose por un parcial de 5-1. Dos puntos de Chano Guerrero, dos de Paco Flor y uno de Curro Bermejo.

El súper promesas disputó su partido en el puerto donde no pudo imponerse al CTM PORTUENSE. Gran partido del infantil Fernando Izquierdo que sigue creciendo deportivamente hablando. Manuel Coro y Miguel Caballero no tuvieron su día. Por su parte los equipos de división de honor andaluza no pudieron imponerse a sus rivales de este fin de semana. El D.H. cedió por 6-0 frente al Guadalsem de Lebrija con debut de Daniel Agosto, padre e hijo, y de Franky Benítez que repetía en la alineación. En él aficionados Gerardo Arias, Gonzalo Benitez y Javier Galán Jr no pudieron frente a un duro Bahia de Cádiz y cedieron por 5-1.