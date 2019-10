Reactivación de varios proyectos con Fomento

Aprovechando una reunión para tratar distintos temas entre el diputado de Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, José Luis Hidalgo, y el delegado territorial de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella, temas del ámbito de actuación entre ambas administraciones. El diputado, también concejal del ayuntamiento de Jódar, le ha planteado el estado de situación de distintos proyectos relacionados con Jódar.

Entre los temas tratados, en esa reunión entre diputado y delegado, ‘Mejora y Embellecimiento’ de la entrada a Jódar por la rotonda-pasarela desde la carretera de circunvalación y el Polígono Industrial, ‘Apeadero de Autobuses’, ‘Punto de Acopio de Muebles y Electrodomésticos’ en una parcela municipal en la entrada al Polígono Industrial y el proyecto de rehabilitación ‘Ciudad Amable’ en la Plaza de España.

La actuación ‘Mejora y Embellecimiento’ desde la carretera de circunvalación ya tiene el visto bueno de la dirección provincial de carreteras, queda pendiente de la autorización de la Dirección General de Tráfico, “… Se quiere, desde el ayuntamiento poner unas letras bonitas, para dar realce a Jódar, como Puerta de Sierra Mágina… Hay que cortar la carreta durante unas horas…”.

Sobre el proyecto del Apeadero de Autobuses, Hidalgo nos explicaba, “… He informado del compromiso del anterior Gobierno de la Junta. Con el cambio de ubicación a la parcela en la urbanización de ‘El Tejar’, mucho más próxima a la población. Me ha comentado que este tema lo derivaron a Sevilla, que está pendiente de informes, le he pedido que lo aceleren al máximo. No entiendo que el hecho de que una administración cambie, de un gobierno a otro, no tiene que paralizar este tipo de temas, y el delegado así lo comparte. Yo lo tengo en la agenda del día a día, para recordarlo…”.

También Hidalgo nos daba a conocer el proyecto de un ‘Punto de acopio de Muebles y Electrodomésticos’, “… El Ayuntamiento de Jódar, con la delegación de Medio Ambiente, va a construir un punto limpio para recogida del frigorífico, el colchón, los muebles, todos estos residuos… Se pretende que vaya a la entrada del Polígono Industrial, a lado de la Cooperativa, en una propiedad que tiene el ayuntamiento. Para lo cual hace falta hacer un carril de acceso, uno de entrada y de salida, para lo que se necesita la autorización de Fomento. (El delegado) Se ha comprometido a estudiarlo con los técnicos municipales y a darle una solución…”.

Le preguntábamos por la actuación, dentro del ‘Programa Ciudad Amable’, en la Plaza de España, “… Se ha comprometido a acelerarlo. El viernes pasado se reunió la Comisión Provincial de Cultura, que lo habían informado favorablemente, con algunas recomendaciones. Todo lo que sea mejorar el proyecto y mejorar la obra…”.