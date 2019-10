El Jódar consolida la primera posición con una victoria en Sabiote

El Jódar CF, se mantiene al frente de la clasificación del grupo 2º de la Segunda Andaluza Provincial, tras su victoria, ayer, en su desplazamiento hasta Sabiote. Lo hace, además, tras haberse enfrentado, en las cuatro primeras jornadas de la competición a equipos que ya se sitúan en las posiciones de la clasificación, aspirantes a mantenerse en la zona alta a lo largo de la temporada, como son Cazorla, Orcera, Carolinense y el propio Sabiote.

Lo hacía por la mínima (0 : 1) gol de Pipa, en el minuto 45 de la primera parte, justo antes de irse al descanso.

Saltaba el equipo local al terreno de juego del Complejo Deportivo Municipal ‘San Ginés de la Jara’ con la obligación de buscar la victoria, tras haber caído derrotado en la jornada anterior, ante el Sierra de Segura (3 – 2), para no dejar abrir hueco a los equipos que le preceden en la clasificación. Así lo demostraba en los primeros minutos de juego, con distintas acciones en las inmediaciones del área visitante, con intervenciones de Salva como jugador más incisivo, con rápidas intervenciones, que no llegaban a materializarse ante Cristóbal, portero del Jódar, que apenas tuvo que intervenir. De hecho, la oportunidad más clara fue un disparo de Miguel, jugador que además es el presidente del club sabioteño, que salía ligeramente desviado, en el minuto 15.

A partir de ese momento, el Jódar adelantó líneas y se deshacía de la presión local, con una incorporación de Romera, que a punto estuvo de sorprender a la defensa local.

El resto de la primera parte, transcurría sin claras oportunidades para ninguno de los dos equipos, hasta que saltaba al terreno de juego el galduriense Pipa, que nada más entrar, en los minutos finales, en el minuto 44, ya avisaba a la defensa local, con un lanzamiento lejano que conseguía atajar sin problemas Alberto, portero local.

Un minuto después, en respuesta a una acción ofensiva del Sabiote, un balón en profundidad sobre el propio Pipa, con rechace de un defensa local, que anulaba un posible fuera de juego, protestado por los jugadores sabioteños, se quedaba en solitario, para, ahora sí, batir a Alberto y hacer subir el primer, a la postre único gol al marcador.

Abajo en el marcador, los locales trataron de adelantar líneas, en busca, al menos, del empate con la incorporación de jugadores como Matías y Martín, pero el desgaste físico se hacía notar en los jugadores locales, que apenas si generaban peligro a Cristóbal, solo a través de acciones a balón parado, desde las inmediaciones del área galduriense, también con largos lanzamientos de banda de Martín. Acciones que en todo momento se resolvían con la ordenada defensa del Jódar, entre la cual sobresalía su capitán Romera, que en todo momento se imponía al cuadro local, ante la impotencia de estos.

Los dos equipos y el trío arbitral en el saludo inicial / Antonio Plaza

Incluso esa estéril ofensiva local se traducía en rápidos contragolpes de los de Cristóbal Moreno, entrenador del Jódar, que provocaban claras oportunidades de gol, que no consiguieron ampliar. Aún más las diferencias en el marcador. Entre las que se pueden contabilizar acciones con disparo de Michael, con gran intervención de Alberto, despejando a córner, en el minuto 9. Para a continuación otra jugada personal de Pipa, con un remate inicial de Tomy, despeje del Alberto y un segundo remate de Cueva que tampoco acertó a batirlo.

Precisamente al gran trabajo, en equipo, de todos los jugadores que saltaron al terreno de juego, cabe destacar él, ya mencionado, por Romera en defensa y el de Cueva, que a pesar de no llegar a materializar ningún gol, realizó un gran desgaste, durante prácticamente, los noventa minutos, presionando a la hora de dificultar la salida desde la defensa local.

Al finalizar el encuentro, el técnico galduriense, Cristóbal Moreno, que aún no se puede sentar en el banquillo, por una sanción pendiente de la temporada anterior, destacaba la importancia de la victoria, “…Son tres puntos muy importantes, porque, de hecho, este es un rival que, creemos, que va a estar arriba, y va a ser un rival directo nuestro… Pensábamos que ellos venían de una derrota, iban a apretar un poco más. Nosotros seguimos como hasta ahora, tenemos un balance defensivo muy bueno, no nos han hecho, prácticamente, ninguna ocasión, solo las acciones a balón parado… Y nosotros hemos podido solucionar el partido mucho antes, porque hemos tenido ocasiones muy claras, no hemos tenido suerte, a la hora de finalizar…”.

Ficha del Partido:

Atlco. Sabiote: Alberto, Pepo, Rubén, Cesar, Cabrejas, Deo, Salva, Salido, Miguel, Amavisca y Navarrete. También jugaron: Matías, Martín, Alex, Muñeco, You y Alfonso.

Jódar C.F.: Cristóbal, Patón, Koro, Miguel, Paco, Michael, Tomy, Merce, Manuel Jesús, Romera y Cueva. También jugaron: Pipa, Jaro, Boca, Rubén Moya y Cristián.

Goles: 0 – 1 Minuto 45, Pipa.

Árbitro: Anas Barichou Chark. Auxiliares: Manuel Cobo García y David Campos Torres. Amonestaron al local Pepo y a los visitantes Paco, Michael, Jaro y al delegado Justo Moya.