Profesionales y usuarios rechazan en León los planes de la Junta para la Sanidad rural

Las plataformas en defensa de la sanidad pública en la provincia de León convocarán protestas contra la intención de la Junta de cerrar consultorios locales para dejar exclusivamente uno de referencia en cada comarca. Consideran que es "el primer paso para acabar con los servicios básicos" en las zonas rurales.

A la espera de conocer el calendario que fijan las plataformas de León y El Bierzo, en La Maragatería ya han convocado una reunión para este martes con el objetivo de convocar acciones contundentes contra esta medida. Su portavoz, Gaspar Cuervo admite que la decisión no le pilla por sorpresa si bien tacha la medida de "irresponsable". Avanza que, de llegarse a ejecutar, a la larga supondrá tener que desplazar a todos los vecinos de los pueblos a las cabeceras de comarca para recibir atención médica. La solución, a su juicio, es precisamente la contraria: invertir dinero en mejorar la situación de los profesionales sanitarios para que no se vean obligados a abandonar una comunidad donde no son reconocidos como debieran

Los profesionales sanitarios también rechazan la idea planteada por la Junta de concentrar la atención médica rural en un único consultorio comarcal. Echan en falta un diálogo directo con la Consejería y piden que cuenten con su opinión para organizar la atención en los pueblos. Aseguran que la situación actual es la consecuencia de la "inacción de los últimos gobiernos de la Junta". La falta de contrataciones y una deficiente gestión han provocado una huída de médicos y una merma en la calidad de la atención a los pacientes, especialmente en los pueblos.