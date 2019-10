El Ayuntamiento exterminará las 12.000 cotorras argentinas de la capital

El Ayuntamiento de Madrid va a ultimar en los próximos meses un plan integral para reducir y controlar la población de estas aves en la capital. Entre las medidas incluidas en ese plan está que el sacrificio ético y la esterilización de los huevos.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha explicado que las cotorras ejercen un efecto muy negativo sobre la biodiversidad, pero también sobre los ciudadanos. En ocasiones, sus nidos se vuelven peligrosos ya que pueden llegar a alcanzar un peso de hasta 200 kilos, lo que supone un riesgo para las ramas que los soportan y, como consecuencia, para los ciudadanos por posibles caídas.

Santiago Soria, jefe del Servicio de Biodiversidad del Ayuntamiento de Madrid, ha explicado que, si no se interviene para controlar esta población “va a seguir creciendo”. Soria ha detallado que el objetivo no es reducirlas a cero. “El espíritu de la ley es que no hagan daño a nuestra fauna”, ha manifestado.

Se trata de una especie que se adapta muy bien a un entorno que no es el suyo, pero se vuelve agresiva, especialmente si vive en grupo. Según Soria, "tenemos que entender que el medio ambiente no es todo igual y que hay buenos y malos y que los que vienen de fuera y vienen en plan agresivo pues desgraciadamente no deben estar y no tienen el mismo derecho ecológico a la vida que tenemos todos, están donde no tienen que estar y hacen daño", ha subrayado.

Eliminar una cotorra argentina cuesta entre 6 y 8 euros, con lo que el presupuesto para este plan rondará los 100.000 euros.