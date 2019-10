¿Quién hay detrás del Lorca Deportiva?

Tras el empate a dos contra El Palmar, los jugadores del Lorca Deportiva pidieron la dimisión de la directiva por los incumplimientos del pago de sus nóminas. Unos incumplimientos repetidos, igual que las promesas de pago, que han hecho que la plantilla explote, del mismo modo que el cuerpo técnico y los trabajadores.

Desde la salida de Joaquín Flores, anterior mandatario, el oscurantismo sobre quién había detrás de la entidad lorquina es más que evidente. José Antonio Presa 'Puskas' ha sido el interlocutor con los medios de comunicación pero a las preguntas de ¿cómo se llama la empresa? ¿a qué se dedica? o ¿quién o quiénes son los empresarios? la respuesta siempre ha sido el silencio.

¿Cómo se llama la empresa? El nombre de la empresa que firmó con Joaquín Flores el traspaso del Lorca Deportiva es 'Investments and Business World Wide S.L.', un traspaso que se acordó en más de 100.000 euros y por el que el empresario de Lorca no ha visto ni un euro. Se acordó que en la firma recibiría una parte en efectivo y otra 15 días después de la firma y hoy, tres meses después, no ha recibido nada.

¿A qué se dedica la empresa? 'Investments and Business World Wide S.L.' es una empresa con diversos objetos sociales aunque el objeto principal es el de la construcción. Una empresa creada en 2017 que comparte dirección con otras tantas en las que también aparecen los nombres que actualmente controlan el Lorca Deportiva.

¿Quiénes son los empresarios? Los nombres que aparecen directamente relacionados con esta empresa son José Antonio Bachiller y José Manuel Lago Lucio, vicepresidente y presidente del Lorca Deportiva.

Además, José Antonio Bachiller está ligado a la agencia de representación de futbolistas 'Soccer Stars S.L.', de la que fue intermediario el secretario del club y mánager general, José Antonio Presa 'Puskas'.

Desde el club emplazan al próximo día 10 de octubre, fecha límite que se han marcado para hacer frente a los pagos adeudados. De no ser así, se marcharían del club. Y aquí viene la última pregunta: ¿está en riego la supervivencia del Lorca Deportiva? La respuesta es no.

Lo que sí está en riesgo es el proyecto deportivo, que tiene un coste anual de 340.000 euros, muy por encima de la media de la categoría y cerca del doble de los 180.000 euros de la pasada temporada.