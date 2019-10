¿Cómo afrontan los ciudadanos la cita electoral del 10-N?

Desde esta mañana les estamos contando cuánto les cuesta la campaña electoral a los partidos políticos en la Región de Murcia, pero existe, además un coste emocional que es difícil de cuantificar. A menos de un mes del inicio de campaña, conocemos a Alfonso Ruiz, uno de los 15.000 murcianos que han solicitado no recibir propaganda electoral en su domicilio. ¿Por qué? Lo ha contado esta mañana en Hoy por hoy Región de Murcia.

Francisco Javier López Carvajal, politólogo, cree que esta situación se debe al hastío y el hartazgo que la ciudadanía siente ante una nueva convocatoria electoral. Ha añadido que esto podría dar a entender que también suba la abstención el 10 de noviembre.

Y pensando en esa nueva cita electoral, nos acordamos de Benizar. Ya para el 26-A decidieron no votar, y ahora en asamblea han vuelto a consensuar de forma mayoritaria no acudir a las urnas.

Pero, ¿se han cumplido alguna de las promesas que algunos partidos políticos que comprometieron a llevar a cabo en campaña? Poco o nada, nos dice Ana Rosa Moreno, presidenta de la Asociación de Vecinos de Benizar y Comarca, que lamenta que sólo sea noticia el "no voto colectivo" y no que no haya una sanidad en condiciones para esta población moratallera.

Jose Pedro Marín es un murciano que trabaja en Austria y que tuvo numerosos problemas para ejercer su derecho al voto en anteriores comicios. Ahora, como ya lo solicitó para el mes de abril, la Embajada le ha comunicado que automáticamente se le volverá a enviar. Aunque él no lo recibió, ni antes ni después de las elecciones del 26-A. Ahora, teme que vuelva a pasar lo mismo.