Todavía puedes seguir donando a los afectados por la DANA

Si quieres continuar ayudando a los afectados por la DANA, puedes seguir donando hasta el 20 de octubre enviando un sms con la palabra 'DANA' al 28092. El coste del mensaje es 1,20 euros que irán íntegramente a Cruz Roja Región de Murcia. También se puede aportar a través del número de cuenta ES77 2038 1063 6560 0061 9773.

LOS40 volvieron a unir música y solidaridad el pasado sábado. En colaboración con el Ayuntamiento de Torre Pacheco y su comisión de Fiestas, la emisora puso de manifiesto en el concierto 'LOS40 Pop Torre Pacheco' las necesidades de miles de vecinos de distintos puntos de la Región de Murcia tras el episodio meteorológico conocido como DANA, que tuvo consecuencias trágicas en la región.

Presentado por Tony Aguilar, pasadas las once de la noche y ante un público que abarrotaba la carpa del recinto de Peñas, los artistas Maldita Nerea, Diego Martín, Natalia Lacunza, Pol Granch, Noelia Franco, Ricky Merino, Carlos Right, Marilia, Sweet California, Lemot, Malva, Alejo Marín, Blaya y Leico, pusieron la banda sonora a una emocionante noche. Otro de los momentos culminantes del show fue la conexión con Blas Cantó; desde la espectacular pantalla que cubría todo el fondo del escenario, tuvo emocionadas palabras para sus paisanos e interpretó Él no soy yo. Y lo hizo el día en que se conoció la noticia de que representará a España en Eurovisión 2020, cuya retransmisión televisiva conduce también Tony Aguilar.