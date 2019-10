Con esta segunda victoria el conjunto ourensano se mantiene invicto tras dos jornadas ligueras. El partido comenzó con parciales para ambos equipos, el primero de ellos a favor del equipo local, 8-0 de salida, con canastas de Ott y Edu Martínez desde más allá de la línea y con Darko Balaban anotando desde la pintura. Poco duró la algría, un parcial de 0-10 favorable a los castellonenses daba ventaja al conjunto de Toni Ten. Siguió aumentando la ventaja el conjunto visitante, gracias a los veteranos Jon Faner y Edu Gatell, llegando a poner el más nueve en el marcador( 13-22). Gonzalo García se vio obligado a parar el partido, aunque este tiempo muerto no surtió efecto y se llegaba con 15-24 al final primer acto.

El segundo cuarto comenzó con un robo de Ott que él mismo finalizó con una buena canasta. Liderados por Serrano, bien escudado por Wood, el COB redujo la distancia a tres puntos (25-28), obligando al técnico viistante a parar el encuentro. Tras esta pausa salió más fuerte Castellón y con dos canastas consecutivas de JJ García, volvía a aumentar la diferencia, pero poco duró la alegría. El juego coral de los ourensanos dio la vuelta al marcador, para finalizar la primera mitad, con un triple sobre la bocina de Edu Martínez devolvió la ventaja al conjunto de As Burgas, se llegaba al final de la primera parte con 35-32 para los locales.

El Club Ourense Balonecsto, en este tercer cuarto, aumentó la ventaja y sentenció el partido. Con un principio del tecer cuarto muy igualado, se llegó al empate a 42. A partir de ahí el Club Ourense Baloncesto mató el partido, dos luchados rebotes ofensivos de Alfredo Ott, hicieron que el Pazo se metiera en el encuentro. Con el Pazo empujando el equipo local crecía, logrando un parcial de 23-3 que rompía el partido para poner un más veinte al finalizar el tercer perido(65- 45).

En el último cuarto el Tau Castelló intentó por todos los medios recortar las distancias, pero trece puntos de diferencia a falta de poco más de cinco minutos hizo imposible la remontada. Al final del encuentro 82-65 a favor de Ourense, que suma la segunda victoria de la temporada tras dos partidos disputados.