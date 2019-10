El Defensor del Pueblo de Navarra, 7 años de interinidad

Francisco Javier Enériz fue elegido Defensor del Pueblo de Navarra en 2007, y su mandato se agotaba en 2013. Pero continúa hasta el día de hoy con carácter interino, pese a haber expresado en repetidas ocasiones su petición de relevo. Esto sólo es posible con un acuerdo parlamentario que aglutine, al menos, una mayoría cualificada en el Parlamento de Navarra, 30 votos mínimo de los 50 posibles.

Todos los grupos parlamentarios están de acuerdo, pero de momento no hay nombres encima de la mesa. Uxue Barkos (Geroa Bai) señala que "son siete años de interinidad, lo que no habla bien del Parlamento, no de la institución".

Podemos e IE coinciden en que esta legislatura sería un buen momento para encauzar el relevo, que según Bakartxo Ruiz de EH Bildu debería "encontrar una candidatura que pueda aglutinar el sentir de la mayoría parlamentaria".

Ramón Alzórriz (PSN) apunta que aún "no se ha puesto encima de la mesa, veremos qué personas se proponen y en función de eso tomaremos una decisión", mientras que Javier Esparza (Navarra Suma) señala que "estamos dispuestos a hablar, pero si ni siquiera se quieren sentar a hablar como está ocurriendo hasta ahora, ellos sabrán lo que hacen".