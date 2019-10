Unionistas de Salamanca no logra candar su portería

Pese a que solo se han disputado siete jornadas, Unionistas de Salamanca está en descenso con cuatro puntos. Y uno de los factores a tener en cuenta para explicar esta situación es que el conjunto de Aguirre ha recibido goles en todos los partidos jugados hasta el momento.

Ante el Salamanca CF, el equipo charro estuvo correctamente en la zaga durante casi todo el partido. No concedió apenas ocasiones y despejó con criterio cada balón que llegaba hasta las inmediaciones de Brais. No obstante, en el 1-0 de Giovanni, los jugadores se quedan parados al entender que el árbitro va a señalar que el esférico ha salido del campo, cosa que no sucedió.

El segundo tanto llega después del mazazo que supuso encajar el 1-0 de una manera tan polémica. Así las cosas, Unionistas suma un total de 13 goles en contra, un promedio de casi 2 tantos por partido (1,85). Tras siete partidos la temporada pasada, el conjunto había encajado siete tantos por encuentro, y contaba una victoria más que en la actualidad.

De hecho, Unionistas ha encajado dos o más goles por partido en cinco ocasiones. Ante el Barakaldo, los dos tantos llegaron en la segunda parte. También pasó esto contra el Alavés B, los dos goles llegaron en el segundo tiempo. El gol del Haro también sucedió en el segundo período. Y a esos hay que sumar los cuatro goles ante la Cultural y el Salamanca CF. En total, Unionistas de Salamanca ha encajado nueve goles en los segundos tiempos de los partidos.