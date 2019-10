Merino: "Nuestra mentalidad nos dará más partidos de los que perderemos"

"No tengo dudas, lo volvería a hacer, tenía claro que debeñiamos ir a por el partido, nos debemos a la afición. Si hubieramos acertado las que hemos tenido, estaríamos hablando de algo diferente. Puestos a perder, prefiero hacerlo así". Estas palabras de Imanol Alguacil han abierto un debate interesante en el entorno de la Real. ¿Hizo bien el entrenador de la Real en ser valiente e ir a por el partido cuando expulsaron a Diego Llorente y el Getafe empató el partido? ¿O debía haber guardado la ropa y aplicar la regla no escrita del fútbol de 'si no puedes ganar, al menos no pierdas'? Habrá opiniones para todos los gustos, aunque viendo el resultado la sensación es que el oriotarra se equivocó, pese a sus declaraciones al término del encuentro. Sin embargo, sus jugadores lo tienen claro.

"Eso se dice, que cuando no se puede ganar, el empate es bueno, y he tenido entrenadores que creen firmemente en ello y así te lo decían. Y tienen razón, sino puedes ganar los tres puntos, al menos suma uno. Pero... Pero somos un equipo que quwremos ganar siempre, y al final esa mentalidad nos va a dar más partidos de los que vamos a perder", señala Mikel Merino con decisión. El centrocampista navarro, autor del gol de la Real, reconoce que nada hacía presagiar al descanso el desenlace final del encuentro. "Desde luego yo me fui al descanso con la sensación de que podíamos haber matado el partido. Y en la segunda parte estábamos convencidos de que ibamos a seguir teniendo ocasiones, esperábamos su arreón al salir de vestuario, pero que duraría cinco minutos y luego volveríamos a dominar. Llegó la expulsión tonta de Diego Llorente y eso no condición. Pero aún así tuvimos opciones para haber ganado".

Y es que Merino tiene claro que no pueden cambiar la forma de encarar los partidos y su estilo por dos malos resultados. "Nos tenemos que quedar con las piositivas que hacemos, porque nuestro fútbol nos va a dar muchos puntos. Hab´ra partidos que perdamos, pero en la linea del partido contra el Getafe hab´ra más que ganemos. Somos un equipo valiente, da igual que estemos con uno menos, siempre arriesgamos y vamos hacía arriba, porque lo que queremos es que los aficionados estén orgullosos de nosotros". Y considera que se ven demasiado penalizados por los goles que reciben de los rivales. "Esto es un deporte de detalles, nosotros hacemos muchas cosas bien, y basta que haces dos cosas mal para que se te estroepe el partido. Sabemos que tenemos que incidir en eso, y seguir apretando, pero estamos contentos porque este es el camino que nos va a dar los puntos", sentencia. Porque no hay dudas, siguen confiando en el trabajo que están haciendo con Imanol. "Ni mucho menos, estamos muy tranquilos, porque sabemos cómo jugamos y toda la liga está viendo también que la Real juega bien y que es un estilo que nos va dar muchos partidos, así que seguimos mirando hacia delante, positivos, y a por más". El equipo realista es quinto con 13 puntos, pero acumula ya dos derrotas seguidas.