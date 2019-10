Azu no se pone nerviosa

Azu Muguruza, entrenadora del IDK Gipuzkoa, no se quiere poner nerviosa. A pesar de haber comenzado la temporada con dos derrotas, y ambas dejándose remontar cuando el partido había comenzado muy bien para su equipo. Por eso, la donostiarra lanza un mensaje de tranquilidad.

-Se repite la historia. "Los dos partidos han sido de un perfil parecido. El equipo sale al campo tranquilo, con ganas de hacer las cosas que hemos trabajado y hasta el descanso tenemos buenos minutos con ratos ofensivamente muy buenos y con acierto. Pero es verdad que llega un momento del partido en el que el equipo se bloquea, deja de jugar lo que habíamos trabajado, le entra ansiedad y empezamos a hacer tiros precipitados que se fallan y crean más inseguridad. Ahí es donde nos ponemos nerviosas".

-Jugadoras ansiosas. "Hay que quitar esa ansiedad de querer ganar por la vía rápida. Hay que convencer a las jugadoras de que si están concentradas, hacen su juego y están todas juntas, se puede ganar. No podemos recurrir a resolver las cosas individualmente, sino seguir haciendo las cosas colectivamente como en los inicios de partido".

-Equipo capacitado. "Hay mucha igualdad en la Liga Femenina y si no estás bien el otro equipo da un paso adelante. Hay que conseguir que todo el mundo durante los 40 minutos esté al mejor nivel. Son apagones en momentos puntuales y es algo que no te puedes permitir. Hay que estar al 100% y hay momentos que nos meten dos o tres canastas seguidas y el equipo se desdibuja, no nos colocamos bien en la cancha y se crean momentos de caos. Es eso sobre lo que hay que trabajar. Si un partido se pone peor, hay que ser capaz de seguir jugando, confiar y ser duras para afrontar esos minutos complicados".

-Ya saben lidiar con situaciones complicadas. "Siempre gusta empezar bien, pero ya hemos tenido años así antes. Hay que ocuparse y ponerse a la tarea, no alarmarse. Siempre cuesta acoplar un equipo nuevo, pero tenemos gente que conoce la liga y tenemos que mostrar ahí un poco más de experiencia. Es normal que como equipo no seas tan bloque, pero podríamos dar ahí un poco más individualmente".