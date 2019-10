El gol vive en La Albericia

Que el Racing tiene problemas ante el gol parece evidente después de que el equipo de Iván Ania haya acabado sus tres últimos partidos, ante Numancia, Albacete y Girona, sin marcar. Incluso la cantidad de remates a portería rival ha caído de manera notable. Chuti Molina confesó al cierre del mercado que no había podido fichar al goleador que buscaba y que tenía 324.000 euros en caja para utilizarlos en el mercado de invierno..., que no se abre hasta el 1 de enero de 2020. Mucho tiempo, si no se soluciona la carencia anotadora.

¿Y si la solución al mal del gol esta en la Albericia? Literalmente. Viviendo en las Instalaciones Nando Yosu. Se llama Javier Siverio y es un tinerfeño de 21 años que el año pasado se trajo Chuti desde el filial de Las Palmas y que se dedica a meter goles. Muchos. Ni más ni menos. El domingo, sin ir más lejos, metió tres, todos de cabeza (y anotó uno más con las testa que le fue anulado por fuera de juego) ante el Vimenor. Y no fue más que la continuación de la espectacular racha con la que ha comenzado la liga con el Rayo Cantabria: 9 goles en 8 jornadas disputadas. En las últimas cinco fechas está desatado, marcó dos goles al Cartes, uno respectivamente al Trope, Laredo y Bezana, tres grandes, más el hat-trick a los de Vioño. Casi nada.

Y no es algo que a Iván Ania le coja de sorpresa ya que el año pasado le hizo debutar en el primer equipo ante el Logroñés y Siverio tardó 17' minutos en marcar un gol, que sirvió para evitar la derrota de los racinguistas. Este verano ha hecho toda la pretemporada a sus órdenes, volvió a marcar en los amistosos de pretemporada pero el ovetense, una vez comenzada LaLiga, decidió que pasara a entrenar con el equipo filial. Si se arrepiente, lo tiene muy fácil: a 50 metros de su despacho vive el gol. Javier Siverio, canario, como le llama Ania.