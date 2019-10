"Tuve dudas de dar el Pregón, pero no podía decirle que no a Sevilla"

Tras su designación el pasado sábado como pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2020, Julio Cuesta ha pasado este lunes por los micrófonos del programa Hoy por Hoy Sevilla, donde, a las preguntas de Salomón Hachuel, José Manuel García y Paco García, ha reconocido estar abrumado por tantas felicitaciones como está recibiendo al tiempo que ha confesado que "cuando recibí la llamada del Consejo, tuve mis dudas, pero fue mi mujer la que me convenció de que no podía decirle que no a Sevilla".

El Pregón de Julio Cuesta será el 29 de marzo, Domingo de Pasión, en el Teatro de la Maestranza. Por otra parte, recordamos que la junta superior del Consejo de Cofradías designa este lunes al cartelista de la Semana Santa sevillana.