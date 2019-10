La Zona Media quiere tener técnicas y científicas

“La ciencia no es ficción para las mujeres", con este lema el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media impulsa una campaña para fomentar la elección de estudios técnicos, científicos y tecnológicos entre las mujeres jóvenes de la comarca.

La socialización de diferencias por sexo es una de las causas que provocan la menor presencia femenina es estas titulaciones. La técnica del proyecto, Olga García, destaca que "muchas chicas igual no se han detenido a considerar este tipo de asignaturas optativas, o ciclos de grado medio, de grado superior, o estudios universitarios, ¿por qué no?, puede ser y que no tengan frenos que les vengan de fuera, si no que sean ellas las que puedan elegir por cual se decantan".

La campaña se enmarca en el Plan de Activación Socioeconómica de la Zona Media, motivada por el desajuste entre la demanda y la oferta de profesionales, sobre todo de mujeres, en estos ámbitos.

El Consorcio ha acercado la información a los centros educativos y ha distribuido carteles y folletos por la comarca, además de en las redes sociales (instagram y youtube), todo para conseguir el objetivo que destaca esta campaña "Estamos construyendo una generación de mujeres STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)”.