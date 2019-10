La directiva de la EMT es ratificada con los votos de los socios de gobierno

El consejo de administración de la EMT ha dado luz verde a la tramitación de la licitación de la compra de 160 nuevos autobuses y para la renovación de los contratos de algunos de sus directivos, incluida una subida de sueldos entre ellas la del gerente de la empresa.

En total, serán 164 nuevos autobuses, por un importe de casi 50 millones de euros y que llegarán de manera escalonada hasta 2021. Pero lo más polémico ha sido la ratificación del nuevo equipo directivo, que ha salido adelante con los votos a favor de los partidos que forman parte del gobierno y el voto en contra de la oposición. La EMT ha anunciado que el actual director-gerente cobrará 75.000 euros, pero aclara que es "un 40% menos que su antecesor en el puesto y un 60% menos que Jesús Herrero", el director-gerente de la empresa durante la última etapa del PP.

El presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi ha señalado que "Ciudadanos y el PP deben explicar por qué no quieren que los valencianos disfruten de nuevos modelos de autobuses para mejorar el servicio". Grezzi recuerda que en 2015, la EMT era una empresa donde no se compraban autobuses y no se contrataba personal, por lo que la situación actual es mucho mejor que hace cuatro años.

PP IMPUGNARÁ LOS ACUERDOS

El Grupo Popular impugnara los acuerdos del consejo de la EMT porque pueden ser lesivos para el interés público. Y los consejeros populares de la EMT anuncian acciones legales contra los acuerdos aprobados en el consejo de administración para renovar los contratos de alta dirección del gerente y del director adjunto después de que bajo su dirección se haya producido un robo de cuatro millones de euros a la empresa.

Indican que los contratos de alta dirección se han aprobado mediante procedimientos que no respetan los principios de igualdad, publicidad, concurrencia y no discriminación. “Deberían haberse convocado concursos públicos con unas bases en las que se determinaran plazos de presentación de candidaturas con indicación de la forma y lugar, comisión de valoración, procedimiento de contratación, así como los requisitos y méritos que sean objeto de valoración”. Los consejeros del PP se han abstenido en la votación de la compra de autobuses porque no se pueden convertir en eléctricos y porque los pliegos no coinciden con lo acordado.

Desde Ciudadanos, Narciso Estellés cree que el PSPV ha sido cómplice de esta crisis por votar a favor de estos nombramientos. Anuncia que su partido llevará al pleno el cese de Grezzi como presidente de la EMT.