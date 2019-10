Kevin sufre una lesión muscular

El Celta entrenará sin descanso hasta el próximo viernes y tendrá descanso el fin de semana. Después de la victoria conseguida en Balaídos el equipo vigués regresó este lunes al trabajo sin los jugadores que han sido llamados por sus respectivas selecciones. Así, Escribá no ha contado ya con Fran Beltrán que disputará los partidos de la Sub 21, Lobotka, Okay y Araujo.

Un entrenamiento que ha dejado mal sabor de boca. Kevin Vázquez se ha lesionado. El lateral de Nigrán sufre una lesión muscular y los servicios médicos le realizarán pruebas a lo largo de esta semana para determinar el alcance de esta lesión. No obstante, el Celta no vuelve a tener partido de liga hasta el próximo 20 de octubre que viajarán a Vitoria para medirse al Alavés.