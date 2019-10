Ponseti: "La historia del Vuelo 19 me atrapó de tal forma que quería compartirla"

Si hay algún periodista con espíritu aventurero ese es José Antonio Ponseti. Pero nunca pensó que esa aventura del Vuelo 19 que la atrapó desde hace muchísimos años se iba a convertir en una novela de éxito en España, en Colombia y en los Estados Unidos. Hasta el punto no lo pensaba, que reconoce que su texto iba a convertirse en un podcast pero, en el momento exacto, se le cruzó en su camino Gonzalo Albert y le convenció para que se convirtiese en una novela. Y a ello se puso durante tres largos años de investigación, uno y medio para escribirlo al acabar El Larguero por la noche y ahora presentándolo por América y España.

El 5 de diciembre de 1945 cinco aviones TBM Avenger parten de Fort Lauderdale a las 14:10 para realizar unas maniobras de navegación y prácticas de bombardeo. Después de completar la primera parte del ejercicio sin problemas, hasta Bahamas, ahí empiezan las complicaciones al fallar las brújulas, estar sobrevolando los Cayos y no encontrar el camino hacia Fort Lauderdale. A las 18:20 se pierde la comunicación con el escuadrón de aviones. Se les perdió el rastro. Ahí comienza un ambicioso dispositivo de búsqueda, con tantos medios humanos y logísticos como errores en la cadena de mando. La búsqueda no tuvo éxito. Incluso uno de los Mariner PBM-5 que se sumó a la operación de rastreo también desapareció y no se volvió a saber nada de él. Este hecho sirvió para que, cinco años después, surgiese el mito del Triángulo de las Bermudas.

Ponseti se ha sumergido durante tres años en una investigación del Informe de la Marina sobre el caso del Vuelo 19 que le ha llevado a encontrar aspectos tan curiosos como desconcertantes. En el propio informe y en las entrevistas personales con soldados o pilotos que le ayudaron. Siempre le impactó el telegrama con el que empieza el libro y sobre el que gira buena parte de la historia: "Te han informado mal sobre mí, estoy muy vivo. Georgie". Ese es el telegrama que la familia de uno de los pilotos desaparecidos, George Paonessa, recibió tiempo después del suceso.

Aquí es donde Ponseti se quiere centrar y le da un giro también a lo que han sido las investigaciones y publicaciones del Vuelo 19. Siempre se habían preguntado dónde están los aviones y el periodista quiso preguntarse en alto si hubo algún superviviente.

Con nuestro compañero de Carrusel Deportivo y El Larguero charlamos en el tiempo de Hoy por Hoy Vigo sobre su libro. Ponseti solamente espera que esa misma sensación que tuvo él de pequeño cuando leyó El Triángulo de las Bermudas de Berlitz, lo puedan tener muchos de los lectores con la historia del Vuelo 19 y de George Paonessa.