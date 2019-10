Agujero en la defensa

El Real Zaragoza es el segundo equipo que más goles ha recibido, seis, de las últimas tres jornadas, sólo por detrás del Lugo que ha encajado siete. La fortaleza defensiva que demostró el equipo en los seis primeros partidos se ha venido abajo tras los encuentros ante Oviedo, Málaga y Cádiz.

En el último partido ante el Cádiz, lider de la categoría, el equipo no encajó en los primeros minutos, como en Oviedo y contra el Málaga, pero recibió el primer golpe en el minuto 57 y de una forma muy fácil donde ni Grippo ni Guitián se mostraron atentos en sus marcas.

A pesar de recibir seis goles en tres partidos, el Real Zaragoza, después de nueve partidos disputados, porque le queda por jugar el aplazado ante el Fuenlabrada, sigue siendo el segundo menos goleado de Segunda División (8). Unos números que solo mejora el Huesca con únicamente cinco goles recibidos.

Después del partido ante el líder, el entrenador zaragocista, Víctor Fernández, habló sobre los negativos números defensivos: "Lo que me preocupa no es encajar los goles, lo que me preocupa es no ganar".

La presencia de Carlos Vigaray fue una de las novedades para recibir al Cádiz y poder frenar la sangría de goles, pero en el minuto 20 abandonó el campo lesionado lo que obligó a Víctor Fernández a modificar el dibujo y en la segunda parte, el conjunto gaditano marcó los dos goles de la victoria visitante.

El próximo domingo, en Los Pajaritos, el Real Zaragoza tratará de cerrar su portería y de recuperar la solidez defensiva que le caracterizó en las primeras jornadas de Liga. El conjunto aragonés recibió dos goles en los seis primeros partidos, mientras que en los tres últimos ha encajado seis.