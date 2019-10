La propaganda entra en campaña

Toda propaganda debe ser popular adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. La propaganda debe limitarse, pues, a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, pero siempre, convergiendo hacia el mismo concepto, sin fisuras, ni dudas. Estos, amigos, son dos de los once principios de la propaganda política, que formuló el ideólogo nazi Goebbels. El resto los pueden encontrar en la red, son terribles y proféticos. Convendría echarles un ojo antes de esta campaña electoral, y es que el mundo, no solo España, asiste el triunfo de las peores artimañas de propaganda política. Contra esto se me ocurren pocas soluciones, quizá abrir un libro y leer la historia. Ya lo dijo Cicerón, la historia es la maestra de la vida. Allí, en los libros, encontraremos lo que la actualidad nos niega.

