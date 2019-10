Objetivo: Demorar el pago lo máximo posible

La alcaldesa de Puertollano lamentaba una sentencia que considera "del todo injusta", porque menoscaba el interés general de toda la ciudadanía en favor de un interés particular al respecto de un terreno, que Isabel Rodríguez calificaba literalmente como "barbecho" que "no vale ni valdrá nunca" la cantidad estimada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. La sentencia condena al Ayuntamiento al pago de 8.8 millones de euros ,que con intereses puede irse a cerca de los 12 millones, esto es, el equivalente al 20% del presupuesto municipal de un ayuntamiento en plan de ajuste y que en la actualidad ya soporta el pago de un millón de euros anual a la misma familia Arias por otros terrenos aledaños a la parcela expropiada frente al cementerio. Por ello, Isabel Rodríguez anunciaba que intentará que la Justicia "se haga cargo" de todas estas circunstancias a la hora de acordar un calendario de pagos que no perjudique la prestación de los servicios públicos 031RD010000000070828

Isabel Rodríguez calificaba en repetidas ocasiones como "injusto" el fallo del TSJ, al tiempo que reconocía que la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado ante el Supremo no es en absoluto una sorpresa, sino una circunstancia que ella misma ya contemplaba cuándo presentó su candidatura. A este respecto, Isabel Rodríguez sí criticaba la nota de prensa del Partido Popular haciendo pública esta sentencia por una razón clara: aún no se ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento, y por ello el equipo de gobierno no la ha trasladado a los grupos en la misma medida que no se les ha dado traslado de otros fallos judiciales favorables a los intereses del ayuntamiento que se han conocido en las últimas semanas pero que tampoco han sido comunicados oficialmente

De cara al futuro, la alcaldesa de Puertollano anunciaba que todavía está sub iudice una denuncia más de otros miembros de la misma familia Arias relativa a terrenos expropiados frente al cementerio municipal