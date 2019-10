XIV Semana de Prevención de Incendios en Gijón

La Semana de la Prevención de Incendios celebra este 2019 su decimocuarta edición en treinta y cinco localidades españolas, una de ellas Gijón. La iniciativa, impulsada por la Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) y desarrollada por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Gijón, tiene como objetivo ayudar a la población a identificar los riesgos que pueden presentarse en los hogares ,centros de estudio o trabajo, y saber cómo actuar en caso de incendio para garantizar la autoprotección.

En Gijón el programa está principalmente dirigido a escolares, pero hay dos actividades abiertas a la ciudadanía: el Parque de la Prevención, una estructura hinchable de 400 metros cuadrados instalada este lunes 7 de octubre en el Palacio de los Deportes con el objetivo de que niños y mayores aprendan, de forma lúdica, las normas básicas de evacuación; y el miércoles 9 octubre la obra teatral “Dos Pillos y un Bombero” a las 11h en el Teatro Jovellanos.

Desde la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) recuerdan la necesidad de conocer los procedimientos a seguir si se desata un fuego: En primer lugar evaluar la situación. Si no hay peligro, intentar apagarlo pero, si no se puede, alertar a todos los ocupantes de la vivienda cerrando la puerta al fuego. Si es posible evacuar la vivienda se hará sin recoger nada, sin usar el ascensor y llamando al 112 desde fuera. En el caso de que no se pueda evacuar la vivienda, hay que llamar al 112, cerrar las puertas y tapar con paños húmedos las rendijas, haciéndose ver desde la ventana y, sin perder la calma, esperar la llegada de los bomberos.

Gabriel Muñoz, gerente de APTB estuvo en Hoy por Hoy Gijón.