Primera derrota de la UD Lanzarote

La UD Lanzarote encajó en la Ciudad Deportiva Lanzarote su primera derrota de la temporada. A pesar de que llegaba tras obtener un valioso empate la semana anterior en el campo del Tamaraceite, los rojillos caían por 0-1 ante el conjunto grancanario del San Fernando.

Lo cierto es que no fue el mejor partido de los rojillos, contagiándose del ritmo que quiso imponer el rival y no siendo capaz de crear peligro a lo largo de los 90 minutos de juego. Desde el inicio se pudo apreciar que no iba a ser un partido fácil para los jugadores dirigidos por Jero Santana. La UD San Fernando estaba mejor situada sobre el terreno de juego, maniatando el juego de los rojillos y no dejando que los locales estuvieran cómodos sobre el terreno de juego.

Aunque no se acercaban con peligro a los dominios de Leo, los visitantes daban sensación de peligro. El único gol del partido llegaba superada la primera media hora de encuentro. Tras un lanzamiento de esquina, Alejo Ojeda remataba en el segundo palo, mandando la pelota al fondo de las mallas. Con el 0-1 se llegaba al descanso.

En la segunda parte lo siguió intentando la UD Lanzarote, buscando el cuerpo técnico soluciones con la entrada de Miguel Gómez y Aday. Los locales no eran capaces de superar el entramado defensivo del San Fernando, y las continuas faltas evitaban que el partido tuviera el ritmo que se necesitaba para la remontada.

Derrota por la mínima, la primera de la temporada, ante la UD San Fernando. Un resultado que deja al equipo rojillo en la octava plaza de la clasificación, estando a sólo dos puntos de los puestos de privilegio de la categoría. Su próximo rival será la UD Ibarra, equipo que este domingo empataba en la cancha de la UD Gran Tarajal.

UD Lanzarote (0): Leo, Camacho (Rami 83), Adrián, Omar, Raúl, Miguel Gopar, Juanma Pérez (Aday 56), Ayoze Pérez (Miguel Gómez 51), Ale Fuentes, Nico González y Rosmen. Entrenador: Jero Santana

UD San Fernando (1): Fermin, Andrés, Fran, Stephane, Echedey, Maykel, Alejo (Abraham 76), Pablo, Quintero, Fuli (Navarro 86) y Alejo Ojeda (Ayoze 90). Entrenador: Mingo Oramas.

Gol:

0-1: minuto 31, Alejo Ojeda

Árbitros: Daniel Clemente Manrique, asistido en las bandas por Nauset Rodríguez Expósito y Nauset Rizo Negrín. Amonestó a Adrián y Nico González por parte de la UD Lanzarote y a Fuli, Fermín, Andrés y Quintero, por parte de la UD San Fernando.

Incidencias. Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 400 espectadores. Partido correspondiente a la 7º jornada de la Tercera División. Antes del comienzo del encuentro el capitán de la UD Lanzarote depositó un ramó de flores en uno de los córners en recuerdo de Maykel Padrón y en el minuto 18 el público realizó un minuto de aplausos en su memoria.