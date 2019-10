"No me dejo influir por partidos, ni por jefes, ni por Fundaciones", Paula Corujo

La consejera de educación del Cabildo de Lanzarote, Paula Corujo, ha decidido devolver a las librerías la obra del catedrático de ULL, Fernando Castro Borrego, "César Manrique: Teoría del Paisaje", un mes después de parar su distribución. "Lo que hemos hecho ha sido única y exclusivamente revisar y fiscalizar una gestión heredada, estamos en nuestro derecho de hacerlo y además es nuestra obligación", explica Corujo. A partir de ahora un "comité editorial" decidirá qué publicaciones debe editar el Cabildo, sin embargo, la consejera no ha sabido explicar quién formará parte de ese comité ni tampoco qué procedimiento se utilizará para designar a sus miembros.

"Hemos puesto en circulación el libro porque se ajusta a la legalidad, pero muchas veces lo legal no es legítimo, ni ético, ni riguroso. El procedimiento es correcto pero anómalo e indeseable en sus formas", explica Corujo. "No es una obra que aparezca por casualidad en el servicio de publicaciones, está enmarcado dentro del Centenario de César Manrique que fue una batalla partidista de Coalición Canaria para vaciar de contenido la figura de César Manrique y despilfarrar miles y miles de euros en un festival electoral", explica. La Consejera ha vuelto a explicar que no existe contrato entre el autor y el Cabildo de Lanzarote. Sin embargo, no entra a valorar el contenido del libro. Escucha la entrevista completa en Hoy por Hoy Lanzarote aquí:

"La decisión la he tomado yo. No me dejo influir ni por partidos, ni por jefes de nada que tengan que venir a poner orden en las decisiones que tomamos las mujeres, ni por absolutamente nadie. Ni siquiera por Fundaciones, que se han dicho barbaridades, verdaderas barbaridades", expiica Corujo. Coalición Canaria afirmó que detras la decisión podría estar el Jefe de Gabinete, Carlos Espino, o incluso la Fundación César Manrique. Corujo considera "machista" esta postura. Además, también recuerda que el Gobierno de Canarias ya canceló una exposición de Castro Borrego y tanto la Biblioteca de Artistas Canarios como la Fundación César Manrique retiraron su confianza al catedrático de la ULL. Corujo va más allá y recuerda que Castro Borrego fue "destituído como miembro del comité científico de la Fundación César Manrique".