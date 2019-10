No se aprecian indicios de muerte violenta en la mujer encontrada en Leganés

La Policía Nacional cree que la muerte de la mujer encontrada sin vida este fin de semana en Leganés, no ha sido violenta. Según las mismas fuentes, las primeras pesquisas han descartado que se trate de un homicidio, a falta de conocer los resultados de la autopsia. Fuentes policiales, consultadas por SER Madrid Sur, afirman que “por el momento no se investiga” el caso, ya que los equipos de homicidios y científica que se desplazaron al lugar de los hechos, no vieron ningún indicio de muerte violenta. Los agentes encontraron “hongos de espuma en la boca y un bulto de grasa en la nuca”, que no son signos de una agresión, han asegurado.

El cadáver de la mujer, de 55 años, fue encontrado en el Parque de Butarque de Leganés, cerca del lago. Hasta allí se trasladó un equipo de médicos del SUMMA 112 Comunidad de Madrid, que no pudo hacer nada para salvar su vida. El informe de los servicios médicos hablaba de que la fallecida presentaba un traumatismo facial severo y otro cervical, por lo que se pudo pensar en un principio que se trataba de una muerte violenta. Al parecer fue un vecino de Leganés quien encontró el cadávery dio aviso al 112 sobre las tres menos cuarto de la tarde. Al parecer no era vecina de Leganés y era usuaria de la tarjeta de metadona y de los servicios del Samur Social.