El Málaga regresa de Huesca en descenso

El Málaga regresó tras cinco días por tierras aragonesas y tan solo un punto de botín, el empate a dos goles del jueves en Zaragoza.

La expedición pernoctó en la propia capital maña y tomó por la mañana un Ave directo hacia Málaga.

En el ambiente se percibe fácilmente que la situación no es buena, sin conversaciones animadas como de costumbre en los viajes y el lamento por el repaso que le dio el Huesca en la noche del domingo. No fue tanto por el resultado, 2-0, si no por el dominio tan claro del equipo local que pudo haber ganado por una diferencia aún mayor si el conjunto oscense llega a meter el penalti que tuvo a favor o le dan por buenos los dos goles que el VAR se encargó de anular.

Tampoco ayudó al ambiente las palabras del entrenador, Víctor Sánchez del Amo, cuando aseguró en la sala de prensa que la debacle del primer tiempo pudo deberse a la "actitud" de los protagonistas sobre el campo.

La realidad indica que el equipo está lejos de la estabilidad en la clasificación, ya que las victorias no llegan, suma nueve partidos sin ganar, y es capaz de hacer el mejor partido de la temporada y a los tres días el peor. Hay que entender que la situación del club es de caos total, pero hay plantilla suficiente para que los números sean otros. En la actualidad está en descenso con solo ocho puntos.

Estamos en otra semana de partidos de las selecciones, y los internacionales del Málaga se marcharon directamente desde las instalaciones de El Alcoraz en una furgoneta con dirección a Madrid. Juanpi, Mikel Villanueva, Keidi Bare y Munir, tomaban el lunes a primera hora vuelos para incorporarse a sus equipos nacionales, mientras que Lorenzo González, que fue convocado por Suiza sub-21, se desplazó hasta Málaga con la expedición, por lo que finalmente no irá con su selección y estará disponible para medirse el sábado al Cádiz.

El sábado llegará el Cádiz a La Rosaleda (18 horas) como equipo más fuerte del momento, líder indiscutible con siete puntos de ventaja sobre el segundo. El Málaga pierde a sus cinco internacionales y a Adrián, que fue expulsado en Huesca.