Aumentan un 79% los cuidadores familiares que cotizan

Desde que el Estado recuperó el pago de la cotización de los cuidadores familiares, la afiliación ha crecido un 79%. En el Día por el Trabajo Decente CCOO pide que se profesionalicen los cuidados que tienen que ver con la dependencia y que generarían miles de empleos.

El impulso a la Ley de dependencia en Castilla - La Mancha ha permitido aumentar un 66% el número de beneficiarios pero, aun así, el empleo asociado es de peor calidad. Desde 2015, el número de empleos asociados a la asistencia con o sin residencia se han incrementado en 4.370 personas. El 87% son mujeres, con un salario medio que ronda los 14.000 euros.

El 60% de los cuidadores no profesionales son mujeres mayores de 50 años que no pueden acceder por ello al mercado de trabajo. La recuperación del convenio por el que es el Estado quien paga su cotización a la Seguridad Social les permite al menos cotizar para su jubilación. Mariangeles Castellanos, secretaria regional de empleo de CCOO, ponía cifras: se ha pasado de 347 en marzo a 1681 en septiembre, el último mes disponible. Es un incremento del 79%. Entre las propuestas para que la dependencia pueda generar empleo estable y de calidad está atender a las más de 10.000 personas en lista de espera en la región; revertir los recortes; un plan de choque para garantizar los servicios profesionales y recuperar la financiación del Estado, congelada desde 2012.

POCOS AVANCES EN LA REGULARIZACIÓN DE LAS EMPLEADAS DE HOGAR

Capitulo aparte en el "trabajo decente" merece el de las empleadas de hogar. Más del 95% son mujeres y el 30% de ellas extranjeras. Hay inscritas como tales unas 11.000 pero se considera que hay un 20% de conomía sumergida. Son "trabajadoras de segunda" según Paco de la Rosa, secretario general de CCOO en la región porque, aun estando afiliadas, no cotizan al desempleo. Como tienen menos derechos, la intención de aflorar este trabajo no ha funcionado lo suficiente. "No hay conciencia de que este trabajo en el hogar sea un empleo. Si aumentaran las prestaciones asociadas, más personas se darían de alta, se pagarían mas impuestos, y habría mayor recaudación" Un sector en el que, además, hay riesgos laborales no cubiertos, siendo los accidentes domésticos uno de los principales motivos de baja.