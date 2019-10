Polémica en Fustiñana por una señal contra las agresiones sexistas

El Partido Socialista en Fustiñana muestra su "disconformidad” con la actitud del alcalde de Navarra Suma, Sergio Vitas, ante una moción socialista que insta al Ayuntamiento a colocar una señal contra las agresiones sexistas a la entrada de la localidad.

Según los socialistas “toda acción es insuficiente para erradicar una lacra que golpea a nuestra sociedad a diario”. Asegura el portavoz del PSN-PSOE en esta localidad, Carlos Vitas, que “es cuestión de empatía y compromiso político”.

El alcalde de Fustiñana, Sergio Vitas, de Navarra Suma, asegura que “no se trata de no condenar si no de considerar la medida poco eficaz. No creemos que colocar una señal que diga algo tan obvio sea la mejor forma de acabar con este problema".

Desde el Ayuntamiento señalan que ya están en marcha otras iniciativas como “charlas y formación” y apuestan por “una concejalía de igualdad que trabaja ya en estos aspectos”.

Para PSN-PSOE Fustiñana las declaraciones del alcalde son “inasumibles”. Advierten que no cuestionan el rechazo de Navarra Suma hacia las agresiones sexistas, pero sí critican “la falta de implicación política desde la entidad local”.