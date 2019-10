Esta mañana, cuando me preparaba para ir al gimnasio, he cogido las zapatillas negras que más uso ahora para entrenar y les he puesto mis flamantes cordones dorados con los que se ayuda a financiar la investigación contra la leucemia infantil.

Mientras que los cambiaba por los otros, he jurado en arameo contra los ineptos que tenemos en política y me he acordado de Cepsa, Acerinox y todo el polígono petroquímico del Campo de Gibraltar que forman una de las principales factorías del cáncer de Europa.

Mis zapatillas de deportes van a lucir estos cordones dorados en contra de ustedes, en contra de los que cultiváis en nuestras médulas y pulmones la semilla del cáncer, de los que consentís que nuestros hijos sean estadísticamente los mejores candidatos para devorar quimioterapias.

Estos cordones dorados son unos cordones para la esperanza, unos cordones para la vida, para recaudar los fondos que cuatro políticos indecentes le niegan a la investigación.

Ojalá los euros que se recauden sirvan para encontrar esas recetas médicas que salven a vuestros hijos de vuestras propias garras, de vuestras chimeneas escupiendo mierda los días nublados y mientras dormimos.

Ojalá estos cordones dorados sirvieran algún día para atar vuestras manos manchadas con la muerte de tantos inocentes.