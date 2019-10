Manu Molina regresa a su casa

El centrocampista de la Real Balompédica Linense, Manu Molina, analizaba el buen momento del equipo que suma once puntos a pesar de que "merecíamos llevar algunos más" en un inicio liguero que tiene a los de Jordi Roger instalados con 11 puntos en la zona noble de la clasificación.

"Estamos haciendo buen fútbol, en buena dinámica y demostrando mucha actitud y compromiso, que es lo primero que no nos puede faltar", destacaba el medio que confía en mantener esta positiva línea de cara al duelo del domingo en Huelva ante el Recreativo.

El césped del Municipal era sometido desde este martes a una resiembra y Molina afirma que "demasiado bien ha estado con la caña que se le ha dado". "Se han jugado demasiados partidos desde pretemporada y esperemos que vuelva a su mejor estado", añadió el onubense que vivirá un partido muy especial volviendo a su casa y donde ha competido en dos etapas. "Es un partido que me encanta porque vuelvo a mi casa en un campo repleto de gente y donde tenemos que disfrutar".

Acerca de su ex-equipo, el blanquinegro resalta el buen plantel que ha compuesto para esta temporada. "Van a estar arriba seguro, tienen muy buen equipo, aún no los veo del todo bien pero buscaremos contrarrestar sus virtudes", espetó uno de los jugadores más regulares en este inicio de temporada. "Me siento con mucha confianza", afirmaba uno de los que ha jugado todos los minutos de estas siete jornadas ligueras. "He caído de pie con la afición, me dan mucho apoyo y hay que seguir en esa línea para seguir demostrando mucho más para estar ahí arriba", cerró.