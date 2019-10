Les hemos contado cómo un conductor, tras sufrir un accidente en la calle Caja de Ahorros, decidía escapar de madrugada de la Policía Local arrastrando un tronco y sin una rueda. Huyendo de los agentes, se metía por el túnel del tranvía en el bulevar del Pla y llegaba por las vías hasta el puente que cruza la avenida de Denia.

El accidente, al margen de los detalles -afortunadamente, el cenutrio no ha provocado daño alguno a las personas-, me parece una bonita metáfora: huir hacía adelante para llegar al lugar en el que comienzan las traviesas de las vías y ya no poder avanzar.

En fin, que la metáfora es muy sufrida y muy adecuada para los tiempos que corren. Solo les voy a dar un ejemplo de nuestro ámbito más cercano. Me refiero al plan que ha tenido que pergeñar el Ayuntamiento para evitar los ruidos en el centro tradicional.

Sucesivos gobiernos municipales de todos los colores políticos han ido generando un problema de convivencia que ahora amenaza con devorarles.