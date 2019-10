Fabregat: "Buscamos jugadores diferenciales"

Nueva semana y doble oportunidad para una Arandina que se encuentra a cinco puntos del playoff. Una circunstancia que no preocupa, pero sí inquieta. El empate en Salamanca no ha dejado mal sabor de boca en el seno blanquiazul pero la falta de eficacia -tónica general en más de un partido- ha de solventarse. Y no solo con trabajo, sino también con nuevas incorporaciones. Así lo confirmaba Jordi Fabregat, entrenador blanquiazul, en la SER.

El técnico catalán especificaba que “la situación, que no el problema, está en acertar”. “Cuando tienes que acertar por obligación quieres asegurar con jugadores que mejoren lo que hay y que nos den un plus; buscamos jugadores diferenciales a los que tenemos y la desesperación es que mientras esperamos, nos dejamos muchos puntos que nos despegan del playoff”, añadía.

El de Tortosa mira al pasado solo “para corregir”. Y evidentemente preocupa que el arranque goleador de la Arandina sea el peor de los últimos 13 años (nueve goles en siete jornadas). “Los números cantan. El equipo progresa mucho en el sentido del juego pero en los últimos metros le falta eficacia y en eso tenemos que mejorar; nos penaliza mucho”, asegura.

Al equipo le falta confianza. Es un hecho. Pero eso es algo que se está trabajando. El objetivo, por ahora y a la espera de nuevas llegadas es “crecer individualmente para el colectivo”. Y en eso está un equipo que afrontará un duro calendario en sus tres próximos compromisos.

LO QUE VIENE

Este miércoles (20.15 horas) llega la primera prueba de fuego. Será el choque ante un siempre combativo Almazán que tiene los mismos puntos en el casillero que los blanquiazules. Posteriormente, duelo a domilicio en La Albuera el domingo (18.00 horas) ante una Segoviana que enlaza triunfos (lleva cinco consecutivos), y por último un difícil choque nuevamente en casa ante el ‘sorprendente’ Burgos Promesas, que tras realizar un gran trabajo en el mercado veraniego es segundo con veinte puntos.

Tres partidos importantes que definirán buena parte del futuro más próximo de un equipo necesitado de acertar... y convencer.