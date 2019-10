Pombo: "A Suárez le duele ver errores impropios en nosotros"

No está siendo un arranque típico para el Blasgon y Bodegas Ceres. De hecho está siendo hasta raro, por lo que sucede tanto dentro como fuera de la cancha. Eso es al menos lo que compartía Alejandro Pombo en los micrófonos de la Cadena SER. El extremo gallego cree que la reciente derrota ante Sarriá fue simplemente “un mal partido en el que no te sale nada”. “Todos esperaban que LO resolviéramos de una manera sencilla pero las cosas no salieron bien, ellos también jugaron bien, pero no hay más vueltas que darle”, afirma.

Y es que hubo errores, más de los esperados, en un partido cuyo resultado no se esperaba y que evidentemente no gustó a Alberto Suárez. Pombo considera que no faltó alma y que su entrenador estuvo decepcionado porque “vio errores impropios en nosotros”. “Él durante la semana ve un balonmano que por diferentes situaciones no sale el sábado y al final no sabe qué es lo que nos está pasando”, añade.

El jugador del Villa de Aranda tiene buenas sensaciones pese a la derrota; no ve que ningún equipo sea insuperable para el plantel amarillo. “La sensación que da es que dependemos de nosotros mismos, que no hay un rival que nos gane con solvencia y que digamos que han sido muy superiores y no podíamos hacer nada… Si perdemos un partido es porque hemos cometido errores, pero cuando los corrijamos no tendremos ningún problema”, sentenció.

En el audio que encabeza esta información puede escucharse la entrevista íntegra que Pombo mantenía este martes en nuestro espacio deportivo, ‘El Banquillo de la SER’.

VICENTIN, EN ESPAÑA

En otro orden de asuntos, en la madrugada de este martes arribaba el nuevo fichaje del Blasgon y Bodegas Ceres, Vicentin, a tierras españolas. El propio presidente del club amarillo, Álvaro Perote, acudía a recibirlo. Ha realizado ya su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, y todo parece indicar que entrará en convocatoria para el partido de este fin de semana en tierras cordobesas.