Adrián Zarco: "No me veía marcando goles, a veces me da por coger el balón con la mano"

El jugador de la UD Mota del Cuervo, Adrián Zarco, ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos La Mancha en Radio Azul SER para analizar su corta trayectoria como delantero tras dejar aparcada la portería y los guantes. Zarco es el máximo goleador del grupo II con cinco goles en cuatro jornadas. Como portero, fue referencia en Socuéllamos y Villarrobledo.

“Yo nunca me había imaginado esto, estar haciendo goles. En algunos saques de esquina en contra me da por coger el balón pero me tengo que controlar”, aseguraba Zarco entre risas en SER Deportivos La Mancha. El ahora delantero reconoce estar feliz jugando en Mota del Cuervo, “es un grupo muy comprometido, queremos hacer una gran temporada”.

Sobre si ha colgado los guantes para dedicarse a meter goles, Zarco abre las posibilidades, “nunca se sabe lo que puede pasar, yo ahora estoy aquí muy feliz pero también me da mucha envidia la portería, no es una decisión que tenga que tomar ahora mismo”.

Cinco goles en cuatro partidos avalan a un jugador que ha cambiado los palos por celebrar goles. En cuanto a sus ex, el CP Villarrobledo, Zarco los ve muy bien, “me sorprendieron para bien, Agus Alonso me encantó, José Carlos,,,todos están en una forma espectacular y creo que no van a tener problemas para salvarse”, concluía.