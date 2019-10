"Cuando Unidas Podemos dice una cosa y llega al Congreso, la cumple"

Juan Antonio Delgado se presenta a las elecciones por cuarta vez. Ha sido elegido tres veces por los gaditanos como uno de sus representantes en el Congreso. Fue votado en 2015, 2016, en abril de 2019 y aspira a serlo de nuevo el 10 de noviembre de 2019. "En estos meses hemos demostrado que cuando decimos una cosa y vamos al Congreso, la cumplimos", defiende. En estas próximas elecciones el panorama electoral será nuevo porque concurrirá también Más País, que presenta lista por Cádiz. "No creo que afecte al resultado", ha dicho Delgado, en una entrevista en Radio Cádiz. "No suman para la izquierda", ha añadido.

Delgado fue el último diputado gaditano en obtener escaño el 28 de abril. "Creo que esta vez lo tenemos más fácil porque ha quedado claro el mensaje de que el PSOE no quería un gobierno de coalición, quería elecciones", ha asegurado. Con todo, dice que la última palabra la tienen los ciudadanos. "Puede influir la participación, pero las encuestas ahora son mejores a un mes de las elecciones que las encuestas de antes de un mes que teníamos para las elecciones del 28 de abril".

Delgado sostiene que Unidas Podemos se "partió la cara" por intentar evitar unas nuevas elecciones. "Aceptamos incluso vetar a nuestro secretario general. Quien quería repetir elecciones era el PSOE. Lo que no podíamos aceptar era un consejo de ministros sin funciones. Queríamos poder tomar medidas para mejorar la vida de la gente. Y eso no nos lo ofrecían", ha explicado.

"Los ciudadanos han dicho que no quieren mayorías absolutas y, si no las hay, hay que ponerse de acuerdo. No puedes imponerte ni podemos regalar nuestros votos y escaños", ha argumentado. "Tras el 10 de noviembre, habrá que negociar y ponerse de acuerdo. Los ciudadanos votan bien y los políticos tenemos la responsabilidad de ponernos de acuerdo".

El diputado de Unidas Podemos cree que el PSOE "no tiene mucho cariño a su partido", pero confía en que se pueda trabajar en políticas progresistas en el próximo mandato. "Queremos que los acuerdos sirvan, que se cumplan. Aquí lo que puede ser es que se prometa derogar la reforma laboral y luego no se cumpla. Nosotros conocemos al PSOE, que no cumple los acuerdos, y por eso queríamos estar en el Consejo de Ministros".

Sobre la posibilidad de que aumente la abstención ante la reiteración de elecciones, Delgado hace un llamamiento a la responsabilidad. "Es mucho mejor votar, porque en un estado de derecho hay que trasladar la opinión. Comprendo el hartazgo", sostiene.

Sobre Más País, que tendrá lista por Cádiz, Delgado cree que la candidatura "aunque sea síntoma de normalidad democrática "no afectará al resultado electoral. "Lo decidirán los ciudadanos, pero creo que no afectará en la medida de la realidad de los escaños. Hombre, creo que no suma, eso es un invento. Si en las anteriores, el PSOE sacó tres y Unidas Podemos, dos, sumar quiere decir que Más País sacaría uno y el bloque progresista sacaría seis, y creo que eso no va a ocurrir".

El candidato de Unidas Podemos, que será número dos tras Noelia Vera, cree que en esta campaña su partido debe explicarle a la gente lo que ha pasado y centrarse en los asuntos que verdaderamente preocupan. "Vamos a hablar de pensiones, de empleo, de reforma laboral, de salario mínimo o de sanidad. Lo que hemos demostrado en estos años es que cuando Unidas Podemos dice una cosa y llega al Congreso, la cumplimos. No hacemos la contraria como le ha pasado al PSOE con la derogación de la reforma laboral".

Delgado cree que el alcalde de Cádiz, José María González, y la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, a pesar de las evidentes diferencias con Pablo Iglesias, hará campaña por Unidas Podemos. "Estoy cien por cien seguro", ha afirmado. También ha hablado de su futuro. "Creo que voy a poder continuar en el Congreso, pero si tengo que volver al cuartel no se me caerán los anillos. No he venido para vivir de la política. Más tarde o más temprano volveré a ponerme el uniforme de guardia civil con mucho orgullo".