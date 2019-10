Martín defiende las medidas para paliar la crisis por la caída de Thomas Cook

vueltas con el problema generado por Thomas Cook y las soluciones planteadas por el Estado, el presidente del Cabildo de Tenerife, la isla más afectada por el cierre del turoperador británico, ha demostrado su satisfacción por las medidas planteadas por la Adminsitración Central. Esta mañana en el Encuentro de líderes organizado por Radio Club Tenerife y el periódico El Día ha sostenido que el rumbo adoptado por los distintos niveles de la administración están encaminados a solucionar, a medio plazo, eso sí, el agujero de la que era la tercera compañía que más visitantes hacía llegar hasta el Archipiélago. Además, ha anunciado que en el último mes y medio las gestiones del Gobierno insular han permitido cerrar 230.000 plazas hasta la isla con compaías como Vueling, JEt2 y WizzAir.

El presidente del Cabildo tinerfeño ha sostenido este lunes que es importante activar la obra del anillo insular de Tenerife, los doce kilómetros entre El Tanque y Santiago del Teide, a pesar de no ser su proyecto deseado. Martín se ha pronunciado de este modo en un nuevo Encuentro de Líderes organizado por Radio CLub Tenerife y el periódico El Día. En él, el presidente socialista también, ya lo escucharon en el tramo regional de este informativo, ha manifestado su preocupación por el cese de las operaciones de Thomas Cook. Aseguró Martín que se están tomando las medidas correctas pero subraya que lo importante ahora es centrarse en los mercados ya activados: por un lado el británico y por otro, el peninsular que lo ha calificado de esencial. Sobre sobre el Puerto de Granadilla, ha afirmado que es lógico que no llegue a tener una actividad consolidada, puesto que no está realmente acabado terminado. Bajo su punto de las las actividades asociadas como la introducción del gas.