Este martes se ha hecho oficial algo que se veía venir conforme pasaban las semanas. El Iberostar Tenerife y Pablo Aguilar han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que unía a ambas partes. El motivo principal de dicha ruptura es la lesión en la muñeca que el pívot internacional viene arrastrando desde hace ya varios meses y de la cual no ha sido capaz de recuperarse en el tiempo establecido.

Aguilar fue sometido a una intervención con éxito, pero el proceso de recuperación no se ha ido cumpliendo y el jugador ha visto como se ha ido complicando su situación, toda vez que su intención era la de estar ya al cien por cien con el resto de los que hasta hoy eran sus compañeros para poder aportar a la causa aurinegra. Sin embargo, en un comunicado en sus redes sociales el jugador reconoce que "a dia de hoy no me encuentro como me gustaría, no estoy ni cerca del 100% para poder ayudar al equipo en todo lo que podría y me gustaría", señaló.

Esto ha desencadenado los acontecimientos y mientras Aguilar se desvinculaba oficialmente por su lesión, el gerente del club Aniano Cabrera en declaraciones a la Cadena SER anunciaba la prolongación un mes más del contrato temporal de Alex Suárez, lo que no significa que no se busque en el mercado un sustituto para Aguilar aunque no es precisamente un puesto fácil de cubrir tal y como están ahora mismo las posibilidades de incorporar a un jugador nacional.