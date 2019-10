Pedro Sánchez reparte besos y selfies en Córdoba

Apenas una hora ha durado la visita de Pedro Sánchez hoy a Córdoba. El presidente del Gobierno en funciones ha realizado un recorrido a pie por el centro de la ciudad, antes de dirigirse a Jaén donde posteriormente ha celebrado un almuerzo mitin con militantes de esa provincia.

El candidato socialista no ha hecho declaraciones a los medios. El paseo de Sánchez ha consistido en estrechar manos, dar besos y posar en los incontables selfies que le han pedido a su paso. Una tentación, la de tener una foto con el presidente (en funciones) a la que se han sumado con entusiasmo ciudadanos de a pie que a esa hora estaban de compras, militantes socialistas llegados desde la provincia para la ocasión e, incluso, un buen número de jóvenes a los que el paseo de Sánchez ha sorprendido en la plaza de las Tendillas, en pleno recreo. "No voy a subir la foto a Instagram pero se la voy a enseñar a mi abuela que es muy fan" ha explicado visiblemente emocionada una joven estudiante tras conseguir su preciado selfie con el presidente. "Es tan guapo", ha añadido.



También ha habido espacio para la protesta. Ana Sánchez y un grupo de vecinas de Moreras no han dudado en encaramarse a un banco del Bulevar del Gran Capitán para exigir al secretario general del Psoe, voz en grito, "más trabajo y menos escaparate".

Pedro Sánchez pasea por el Bulevar Gran Capitán. Córdoba / Cadena SER

La comitiva de Sánchez ha estado compuesta por destacados representantes del socialismo andaluz y cordobés, encabezados por Susana Díaz, Antonio Ruiz e Isabel Ambrosio, entre otros.

Pedro Sánchez es el segundo líder nacional que visita Córdoba en menos de una semana. El pasado sábado fue el presidente del PP, Pablo Casado, el que estrechó manos, dio besos y se hizo fotos por las calles de la ciudad.