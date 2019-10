El colapso del juzgado de cláusulas suelo obliga a señalar para 2023

El juzgado más saturado de Córdoba es el Juzgado de Primera Instancia número 11, el juzgado específico que lleva los casos de cláusulas suelo.

Hay dos jueces, dos secretarios judiciales y 13 funcionarios para atender los casi 5.000 asuntos que entran al año en el juzgado, duplicando el máximo que recomienda el Consejo General del Poder Judicial.

Para hacernos una idea, solo en este juzgado entran cada semana, una media de 52 asuntos, lo que hace una suma de cerca de 200 asuntos al mes.

Lo explica a Radio Córdoba la titular del juzgado, la magistrada, Elvira Pérez, quien recuerda que "a pesar de las carencias de personal, de jueces y de funcionarios, el jugado está resolviendo de forma muy satisfactoria".

Pérez recuerda que "durante el primer año han conseguido reducir a la mitad el número de expedientes que en circunstancias normales hubieran tardado ocho años en resolverse".

La magistrada Elvira Pérez y con parte de la plantilla del Juzgado de Cláusulas Suelo / Cadena SER

YA SE HAN RESUELTO 4.000 ASUNTOS Y QUEDAN 900 PENDIENTES

Ya se han resuelto 4.000 asuntos y quedan 900 pendientes de los que entraron en 2017.

Para resolver en tiempo y forma harían falta, según la magistrada, Elvira Pérez, "otro juzgado específico, o al menos dos jueces más, dos nuevos secretarios juciales y otros tantos puestos entre funcionarios y personal judiciaL".

Expedientes en el Juzgado de Primera Instancia 11 de Córdoba / Cadena SER

¿CUÁNTO TIEMPO PASA ENTRE QUE ENTRA LA DEMANDA Y SE PRODUCE LA SENTENCIA?

Ese tiempo varía dependiendo de la fecha de entrada de la demanda y de las pretensiones que se tengan

Si es una demanda simple, no tiene por qué tardar de forma excesiva, es cuestión de unos meses, sin embargo las cosas se complican cuando se reclaman costas u otras condiciones específicas que se prestan a la interpretación de la norma.

MÁS LITIGIOS Y MENOS JUECES



Esto es lo que hay, según los datos de la memoria del Consejo General del Poder Judicial, en Córdoba capital hay 38 jueces y juezas para resolver los litigios de una población cercana a los 326.000 habitantes. Es decir, hay 12 jueces por cada 100.000 habitantes, la mitad de la media europea que está en 24 jueces por 100.000 habitantes.

Rafi García y Fuensanta Cabrera, afectada por cláusulas suelo y abogada de Stop Cláusulas Suelo / Cadena SER

A esto se suma que Andalucía tiene una tasa de litigiosidad de las más altas de España. Esto quiere decir que "hacemos un uso a veces excesivo de los tribunales de justicia", con asuntos que a veces se podrían resolver con otros sistemas como una simple mediación.

¿CÓMO HA INFLUIDO LA CRISIS?



"La crisis nos ha enseñado a pelear hasta por el último centimo", explica la magistrada. "Esta situación ha hecho que 100 euros en un momento puntual, te pueda suponer la diferencia entre que te desahucien y no, entre que tu hijo pueda ir al colegio o no pueda hacerlo", de ahí que se termine resolviendo todo en los juzgados y en un clima de absoluta desconfianza ante las entidades que antes no existía.

LOS AFECTADOS

Rafi García firmó su hipoteca en 2011 y en 2014, cuando empezó a ver noticias relacionadas con las cláusulas suelo, decidió denunciar. En total, a ella le han cobrado unos 10.500 euros de forma indebida, pero todavía no le han pagado. Rafi insiste en que es necesario tener paciencia y no firmar cualquier acuerdo con el banco.

Para la abogada Fuensanta Cabrera, que representa a los afectados de la asociación Stop Cláusulas Suelo, el incremento de casos judicializados se debe al "desinterés de los bancos por llegar a un acuerdo con sus clientes".

Escucha aquí a la magistrada Elvira Pérez , a la abogada Fuensanta Cabrera y a Rafi García, una de las afectadas.