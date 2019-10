El C. B. Elda - Bateig Piedra Natural comenzó con derrota (58-50)

El pabellón de la Universidad Miguel Hernández de Elche acogió el pasado sábado, el partido de la primera jornada de liga en el Grupo D de la Preferente de baloncesto sénior masculino que acabó con derrota del C. B. Bateig Piedra Natural (58-50) ante el C. B. Ilicitano Cartoelx.

Los de Jacobo Garrido se toparon con un equipo muy hecho al mantener buena parte del bloque de la temporada pasada.

El partido no comenzó favorablemente para los de Elda que encontraron muchos problemas para encestar al haber entrado algo fríos a la pista provocando que los ilicitanos se fueron con una ventaja de 10 puntos, aunque los verdinegros poco a poco fueron recortando. A partir del segundo cuarto, el equipo ilicitano manejó ventajas de entre cuatro y seis puntos insalvables para el equipo eldense.

Tras el descanso, el partido continuó por los mismos derroteros: El Ilicitano estirando la ventaja y el C. B. Elda Bateig Piedra Natural, aunque recortaba no podía con el tiro de tres local mientras que el suyo brillaba por su ausencia.

En descargo de los eldenses cabe señalar que el equipo tan solo contó con ocho jugadores incluido un junior, al tener bajas de última hora que complicó más las cosas ante un equipo al completo que supo leer muy bien el partido presionando por todo el campo para provocar las pérdidas de balón, en gran medida, por el cansancio al no tener relevos llegando a acumular 40 minutos, dos de los jugadores de la expedición eldense.

A pesar de esa adversidad, los de Jacobo Garrido sacaron fuerzas de flaqueza y en el último cuarto intentó contrarrestar el acierto rival desde la línea de tres puntos con su mejor baza, los postes, dejando en tan solo ocho puntos la desventaja.

En el vestuario eldense son conscientes de que “aunque no empezamos bien en cuanto a resultados, pero si en cuanto a saber sufrir y no dejarse caer”.

Este viernes a las 21:00 h, el C. B. Bateig Piedra Natural recibirá en el “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”, recibirá al C. B. Innova Mutxamel que ha empezado perdiendo (35-62) ante el C. D. Salesianos Allicante.