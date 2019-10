El alcalde de Santiago recibirá a una plataforma ultraconservadora y antiabortista

El gobierno local de Santiago de Compostela tiene previsto recibir a la plataforma ultraconservadora One of Us, una federación de colectivos antiabortistas y contrarios a los derechos LGTBI.

Los días 18 y 19 de este mes, One of Us organizará en Santiago un seminario. El viernes, a las 20:00, está previsto que comience la recepción en el Ayuntamientoo, que de acuerdo con el programa de las jornadas, duraría hasta las 22:00. Al día siguiente, en el Hostal de los Reyes Católicos, se celebrarán varias sesiones sobre Europa y sus raíces, los retos de futuro o de la comunicación, entre otros.

Desde la oposición, Compostela Aberta cargó contra el gobierno socialista por recibir en el Pazo de Raxoi a una federación que integra a colectivos como Red Madre, contrarios al aborto, o Hazte Oír, conocida por atacar los derechos LGTBI, con campañas como la de los autobuses que recorrieron varias ciudades de España con el mensaje "los niños tienen pene, las niñas tienen vulva".

Por este motivo, piden al gobierno de la ciudad que aclare si tienen o no previsto organizar una recepción oficial, saber qué miembros del gobierno participarán en ese acto y conocer si hubo contactos previos para promover que se celebrase el seminario en la ciudad.

La concejala, Marta Lois, no entiende "cómo pueden dar amparo a esta organización que pone en cuestión los derechos de las mujeres". "¿Quiere Bugallo estar en la foto en los dos lados, rechazando las violencias machistas y al mismo tiempo mantenerse puro y neutro aceptando a esta organziación en un acto oficial? Es una contradicción y una irresponsabilidad", lamentó.

Por su parte, el alcalde admite que existieron contactos con One of Us, y justifica la recepción en la medida que, como regidor de la ciudad, tiene que atender a todos los colectivos, con independencia de que esté de acuerdo o no con sus postulados.