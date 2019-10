"Martínez Oliva sufría viendo los problemas del Recre"

El ex jugador y ex presidente del Recreativo de Huelva, José Martínez Oliva, falleció el pasado fin de semana a la edad de 82 años con el honor de haber sido jugador albiazul durante tres temporadas, disputando 139 partidos, y de ser el primer presidente que consiguió el ascenso a Primera División. Pero no sólo eso. Quizá su mayor logro fue fulminar una deuda de 20 millones de pesetas en apenas tres años y ser el precursor de la gestión responsable en el Decano. Hablamos con su compañero y amigo, o "hermano", como él mismo dice, Rafael Blanco. Dale al Play!!

