La vivienda vacacional reclama la creación de un registro nacional

El sector de la vivienda vacacional reclama un registro nacional de este tipo de oferta y una definición armonizada de lo que es un inmueble turístico en todo el territorio para acabar con las diferencias en las distintas comunidades autónomas.

El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas Turísticas, Tolo Gomila, que participa estos días en el V Congreso que celebra el sector en Ibiza, dice que el primer paso para regular el sector pasa por acabar con la disparidad normativa y las duplicidades para que los recursos de la administración se puedan dedicar a la inspección y se acabe con la impunidad de la competencia desleal.

Gomila afirma que el sector público y el privado tienen que ir de la mano para crear un marco regulatorio beneficioso para todos que no imponga requisitos que los propietarios de viviendas no entienden y no cumplen.

Otro paso importante, afirma el presidente de la patronal, sería dotar a la inspección de más medios. Cree que con un mayor control mejoraría la imagen de un sector al que se ha demonizado, dice, cuando “las cifras demuestran que no es el culpable de la escalada de precios en la vivienda residencial”.