Fuerte impacto del videojuego en Jaén

¿Un nuevo arte o simplemente una afición? ¿algo de niños o de adultos? ¿Un sector económico o un puro divertimento? los videojuegos siempre han provocado controversia y debate. Space Invaders, Pacman, Tetris, Super Mario Bros, Street Fighter, Pokemon, Zelda, Los Sims, Minecraft, Fortnite… Quizás no sean los videojuegos más valorados por los jugadores de raza, a los que a partir de este momento les llamaremos ‘gamers’, pero sí que nos hacen entrar en situación.

El negocio del videojuego, a pesar de los malos augurios que lo ha amenazado en múltiples momentos, sigue en alza. A nadie se le escapa que el videojuego se ha convertido en un compañero más en la vida de un amplio porcentaje de la sociedad. Algo en lo que ha influido notablemente la aparición de los teléfonos inteligentes.

En datos, según la Asociación Española de Videojuegos, durante el 2018 la industria facturó en nuestro país más de 1.530 millones de euros. ¿Esto qué significa? Pues que la industria gamer creció un 13% respecto al año anterior. Para aumentar la atención, nuestro país está entre los 10 países con mayor volumen de negocio en el mundo y en el Top 5 de Europa. Y lo más sorprendente es que, aunque se pudiera pensar que los videojuegos sólo atañen a un público joven, los consumidores están entre los 6 y los 64 años.

Es difícil encontrar un estudio económico y de impacto específico para la provincia de Jaén. Pero desde Radio Jaén hemos querido tomar el pulso directamente con protagonistas de esto que muchos reivindican como un nuevo arte. Y quizás no les falte razón. Solo habría que echar un vistazo a obras maestras como la saga Metroid, Last of Us, Dead Space, Metro, Journey o los españoles Limbo e Inside para apreciar que no es un simple videojuego más. Hay historias muy complejas y delicadas detrás que se complementan con el aspecto jugable.

Videojuego made in Jaén

En la provincia hay desarrolladores que están empujando fuerte. Un ejemplo de ello es ‘Hunt the Night’, un videojuego que ha logrado hasta el momento una financiación en Kickstarter tres veces superior al mínimo exigido y que tiene prevista su salida al mercado dentro de un año. Un juego de aventura y acción de estilo retro 16 bits que ha enamorado a miles de gamers que ya están soñando con poder tenerlo entre los botones de sus mandos. Más de 2.000 pequeños, medianos y grandes patrocinadores harán posible este sueño según destacaba su ‘game designer’, el jiennense Daniel Burgos.

Los videojuegos, según Daniel Burgos, ofrecen “experiencias y le permiten a la gente ver el mundo desde distintos puntos de vista”. Se reafirma en este concepto aclarando que “es como si pintaras un cuadro en la mente de otra persona, para que sienta la experiencia a muchos niveles. Que esa persona, cuando apague la consola, esté convencida de que se le ha contado algo que merece la pena”.

Su creación, el juego ‘Hunt the Night’ está diseñado con el amor de los 16 bits. Un auténtico “pixel art” que homenajea a aquellos clásicos que se pudieron jugar a principios de los noventa en la Megadrive o la Super Nintendo.

La música en los videojuegos

Y si es importante el desarrollo del propio videojuego, no es menos fundamental la ambientación sonora en torno al mismo. Creadores musicales de primer nivel que intentan sacar todo el jugo a la idea inicial del videojuego para que el gamer consiga introducirse en la historia de una manera muy profunda. Y no son mindundis, por supuesto. Sólo hay que echar un vistazo a compositores como Gustavo Santaolalla, que consiguió ponernos el corazón en un puño gracias a la banda sonora del impresionante videojuego ‘The Last of Us’. No en vano, Santaolalla posee en las repisas de su casa dos estatuillas doradas de los Premios Óscar de Hollywood.

Esto, es fácilmente trasladable al caso que nos ocupa en lo provincial. El videojuego ‘Hunt the Night’, creado recordamos por jiennenses, va a poseer una magnífica ambientación sonora y musical creada por Jesús Carson, quién otrora fuera líder y compositor de la laureada banda ‘Violet Carson’ con la que obtuvieron diversos premios en concursos musicales. Jesús ha tenido que enfrentarse a una auténtica conversión espiritual y musical para enfrentarse al reto de componer para los videojuegos. “Viniendo del Rock, he tenido que empezar desde cero”, decía a Radio Jaén.

Reconoce que es mucha la presión que siente el compositor musical. Las canciones y melodías incrustadas en el videojuego serán, y es algo que tiene muy claro Jesús Carson, estricta y concienzudamente analizadas por el gamer que disfrute del producto en cuestión. Por ello, el compositor jiennense mide milisegundo a milisegundo los gramos creativos con una fuerte dedicación y un mimo absoluto. Los que le precedieron en el cargo, cientos o miles de creadores, han dejado el listón muy alto y Jesús Carson, como es normal, busca su trocito del pastel. Y más si se tiene en cuenta la enorme distancia existente entre los grandes presupuestos con los que cuentan los compositores musicales de videojuegos desarrollados por grandes compañías de la industria, y que se conocen como triple A, o los mini presupuestos existentes en el mundo indie.

La vuelta de lo retro

Otro sector en pleno auge es lo retro. Lo antiguo, lo que parecía desechado, lo analógico o lo que consideramos arcaico es ahora un nuevo boom. Y eso se puede comprobar constantemente. Hay camisetas de grandes firmas que recuperan la esencia de Sonic o Mario. Se desarrollan con gran éxito reproducciones mini de consolas como la Megadrive, la Nes o incluso la vetusta Atari. Los píxeles bien gordos han vuelto a tomar terreno y pisan con fuerza frente al hiperrealismo dominante en los videojuegos actuales. Es una auténtica locura que los fanáticos de lo retro están aprovechando y disfrutando, cruzando siempre los dedos para que este movimiento no vuelva a desaparecer.

El mítico ZX Spectrum de 48 kb / Radio Jaén

Uno de los mayores defensores de lo retro en Jaén es Juan Francisco Torres. Un amante confeso de aquel viejo ordenador de los ochenta denominado ‘Spectrum’. Aquel que, para hacerlo funcionar, por lo menos en los primeros modelos, había que tirar de cinta de cassette y muchos minutos de cargas. Torres posee una de las colecciones más impresionantes del mundo y, de hecho, es uno de los integrantes de las webs más longevas sobre retroinformática, la mítica ‘El mundo del Spectrum’. Contaba a Radio Jaén que esa nueva fiebre por lo retro no le extraña en absoluto, al menos en sectores de edad cercanos a aquella época que él considera “dorada”. Lo que si está contemplando con cierto asombro es que las nuevas generaciones “no le hagan ascos” a videojuegos basados en los 8 bits.

También es fascinante, y así lo destaca Juan Francisco Torres, la gran cantidad de estudios en todo el mundo (también en nuestro país) que se dedican a programar videojuegos para sistemas extintos como el CPC, el Commodore 64 o el referido Spectrum quién, por cierto, se lleva la palma. Aclara que estos entusiastas de lo retro y de aquellos pírricos, pero bien aprovechados, 8 bits lo hacen por puro amor a aquella época que un día murió y que ahora se encuentra en plena resurrección.

Su estado de salud

Por tanto, queda claro que la salud actual de los videojuegos y su implantación en la sociedad es incuestionable. Una buena parte de los hombres y mujeres de esta tierra son jugones y, si hacemos caso a encuestas nacionales, podemos contemplar como un 59% de los gamers son hombres y el 41% restante son mujeres, por lo que cada vez está más cerca la paridad también en este ámbito. Y cerca de 9.000 puestos de trabajo genera la industria del videojuego.

Daniel Burgos, Jesús Carson y Juan Francisco Torres están de acuerdo. El videojuego tiene una posición envidiable y está plenamente consolidado.